La top-modèle Gigi Hadid

17 septembre 2020

Gigi Hadid n’a pas encore accouché

Les fans de Gigi Hadid ont été induits en erreur par un post Instagram du père de la mannequin, qui laissait penser que la star avait accouché.

PPL SAY GIGI GAVE BIRTH, IM CRYING OMG, BC THE MOHAMED LETTER AND ZAYN'S COUSIN REPOSTED! @zaynmalik @GiGiHadid AAAAAAAAAAAA OMG OMG I KNEW IT! ITS UNCLEAR STILL pic.twitter.com/XpGXBtOFfy — 𝘼𝙉𝙏𝙊 || NHC BABY sʜᴀᴡɴ 10.12.20 (@shawnthelarry_) September 16, 2020

« Bonjour petit enfant, c’est moi. Mon cœur est aussi heureux que possible. Je te souhaite le soleil et la lune. Je te souhaite de passer de bons moments. Sache que grand-père est toujours près de toi, je ferai tout, tout pour toi. Quand j’ai appris que tu étais en route, j’ai souri et essuyé une larme. J’ai pleuré parce que je savais que mon cœur t’appartiendrait toujours », a-t-il écrit.

Le message peut en effet induire en erreur. Du coup, Mohamed Hadid a dû revenir sur ses mots, avant de retirer son post, comme l’indique The Cut.

Olivia Wilde est réduite au silence par Marvel

Marvel fait tout pour éviter les fuites sur ses prochains films, contrôlant la communication au maximum. Cela signifie que les acteurs et réalisateurs doivent se tenir à carreau et ne pas se laisser aller à des écarts… ce qu’Olivia Wilde, qui doit réaliser un film que l’on dit être centré sur le personnage de Spider-Woman, a du mal à accepter.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est ce qui m’est arrivé de mieux. Non seulement je vais avoir la chance de dire une histoire qui… mon Dieu, il faut que j’évite de me faire tirer dessus par Kevin Feige », a-t-elle laissé échapper durant le podcast Shut Up Evans, ses mots faisant écho à ceux des autres réalisateurs ayant travaillé sur le Marvel Cinematic Universe.

Sharon Stone n’a plus aucune patience avec les anti-masques

Sharon Stone en a marre des anti-masques ! L’actrice, dont la famille a été très touchée par le coronavirus, s’en est récemment prise à ceux qui refusent encore et toujours de porter un masque. « Calmez-vous, p*tain, et portez un masque. Désolé, j’essaie d’être gentille à ce propos, mais ça commence à m’user légèrement », a-t-elle lancé à Town & Country.

« C’est dur pour moi de ne pas prendre ça personnellement », a-t-elle ajouté. En effet, sa grand-mère adoptive, ainsi que sa marraine, sont toutes deux mortes du coronavirus, tandis que sa sœur et son beau-frère ont été hospitalisés.