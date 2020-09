La star de la télé-réalité Paris Hilton — Face to Face / Starface

16 septembre

Kristen Bell laisse ses filles boire de la bière sans alcool

Kristen Bell a déclaré que ses filles adoraient les boissons O’Douls de leur père, Dax Shepard. Il s’agit d’une marque de bière sans alcool, le mari de l’actrice étant abstinent depuis qu’il a vaincu son alcoolisme. « La raison, c’est que lorsqu’on a eu notre premier enfant, mon mari se promenait avec elle dans le quartier, et lorsqu’il s’ouvrait une bière sans alcool, elle attrapait la bouteille pour mettre la bouche au goulot. C’est quelque chose de sentimental pour mes filles, vous voyez ? Ça les fait se sentir proches de leur père », a expliqué, sans ciller, Kristen Bell dans le podcast Say Yes ! With Carla Hall. Les filles de Kristen Bell et Dax Shepard ont 5 et 7 ans…

Harry Styles repousse encore sa tournée

Harry Styles pensait pouvoir repartir sur les routes à la fin de l’année, mais la pandémie de Covid-19 est loin d’être réglée. Résultat, il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir son Love On Tour en Amérique du Sud, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Everyone’s health and safety remains our top priority, which is why I unfortunately have to postpone all 2020 shows in South America, Mexico, Australia and New Zealand until further notice. — Harry Styles. (@Harry_Styles) September 15, 2020

« La santé et la sécurité de tous restent notre priorité principale, c’est pour cela que nous devons annuler nos concerts en Amérique du Sud, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande », a écrit l’ancien One Direction sur Twitter.

La « vraie » voix de Paris Hilton choque le public

Pour ceux qui ont l’habitude de la V.O., Paris Hilton a une voix sucrée qu’on pourrait qualifier de bébé, et ce, depuis ses débuts médiatiques dans The Simple Life. Résultat, l’entendre parler comme une adulte, avec une voix plus grave, dans son documentaire This is Paris , en a choqué plus d’un. Et dans le bon sens, nombreux se disant très émus.

That fact that the Paris Hilton voice I grew up hearing isn’t even her real voice 🤯 pic.twitter.com/oQwYpBI0Gt — Nicole Wilson (@imnicolewilson) September 14, 2020

Hearing @ParisHilton’s natural speaking voice has shaken me to my core. Thank you for completely being yourself. — kelli (@LagunaBiotchIG) September 14, 2020

Paris Hilton a, quant à elle, expliqué le pourquoi du comment. « Pendant tout ce temps, j’ai joué un personnage, donc personne n’a jamais vraiment su qui j’étais. J’ai l’impression qu’il est temps de faire connaître qui je suis. (…) Je suis intelligente. Je ne suis pas une blonde stupide. Je suis juste très douée pour prétendre en être une », a-t-elle déclaré à 7News.