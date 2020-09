US 2020 Le rappeur n'a pourtant aucune garantie de pouvoir se présenter dans tous les états américains

Le rappeur et candidat à la Maison Blanche, Kanye West — Starface

Quelque 6,76 millions de dollars : voilà la somme qu’a dépensée Kanye West depuis le début de sa campagne présidentielle, pour tenter de devenir le prochain chef de l’Etat américain. Le premier rapport de campagne du rappeur a été déposé vendredi et d’après Variety, pas moins de 1,28 million de dollars auraient été réglés à Atlas Strategy Group pour ce qui est décrit comme un « accès aux scrutins ».

This a good start ⛷ pic.twitter.com/bmCHzNrKEM — ye (@kanyewest) September 3, 2020

ASG est une société créée par Greg Keller, membre influent du parti Républicain dans le Missouri, indique la publication, ce qui ne devrait pas calmer la colère des partisans de Joe Biden, le candidat démocrate, qui accuse la campagne West de siphonner les votes des électeurs noirs et ainsi d’aider les efforts de réélection de Donald Trump.

Peu de soutiens

Quoi qu’il en soit, Kanye West risque de devoir se débrouiller seul, ou presque, s’il veut avoir une chance de peser dans cette élection particulière. Le rapport relayé par Variety précise que le créateur des Yeezy a reçu, en tout et pour tout, 11.472 dollars de contributions, dont à peine deux dons de 1.000 dollars.

Pour le moment, Kanye West est sur les scrutions dans dix états américains, mais son nom a d’ores et déjà été retiré des listes en Arizona et en Virginie. La star semble cependant ne pas se soucier de ces couacs dans sa campagne. Dans une interview pour Nick Cannon réalisée la semaine dernière, l’interprète de I Am A God avait déclaré qu’il se moquait d’être la risée de certains magazines dans la mesure où il est « reconnu par Dieu ».