L'actrice Lily Collins — Face to Face / Starface

Alors que Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de Emily in Paris avec Lily Collins, beaucoup ont vu un air de Carrie Bradshaw dans le personnage incarné par l’actrice. Et pour cause, c’est Darren Starr, le créateur de Sex and the City et Younger, qui est derrière cette série comme le rappelle Collider.

Lily Collins y incarne donc Emily, une cadre dans le marketing de Chicago qui obtient un nouveau poste dans la capitale française.

Comme on peut s’en douter, elle devra se confronter aux mœurs françaises tout en buvant du champagne lors de soirées très chic avec la tour Eiffel en arrière-plan. Et bien évidemment, son cœur balancera entre une brochette de prétendants qui ne dérogeront pas aux clichés.

Une belle affiche

A l’affiche de Emily in Paris, on retrouve également Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent !), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15 : 17 to Paris), Bruno Gouery (Doc Martin) ou encore Arnaud Viard (Clara et Moi). Emily in Paris sortira sur Netflix le 2 octobre prochain.