L'actrice Emma Roberts — AdMedia/Starface

31 août 2020

Emma Roberts confirme être enceinte

L’actrice Emma Roberts et son petit-ami Garrett Hedlund attendent bel et bien un enfant et ce sera un garçon ! La star a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram, postant une photo d’elle et de son ventre rond, avec en légende « moi et mes deux mecs préférés ». Emma Roberts et Garrett Hedlund sont ensemble depuis un an et la rumeur d’un heureux événement courait depuis le début de l’été. La voilà confirmée !

Jennifer Lopez et Robert Rodriguez ne rachèteront finalement pas les Mets

Coup dur pour Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ! Le couple de stars, qui rêvait de racheter l’équipe de baseball new-yorkaise des Mets, voit finalement son projet s’effondrer. « Alex et moi sommes tellement déçus !! Nous avons travaillé si dur ces 6 derniers mois sur notre rêve de devenir le premier couple issu des minorités et pour moi la première femme à acheter l’équipe de Major League de baseball préférée de son père avec son propre argent durement gagné », a posté la star sur Instagram, en légende du communiqué.

Néanmoins, la Bomba Latina laisse entendre que ce n’est que partie remise, puisqu’elle conclut : « Nous n’avons toujours pas abandonné !! NY4ever »

Adele est accusée d’appropriation culturelle

Le dernier post Instagram d’Adele ne fait pas l’unanimité. En effet, la chanteuse a dévoilé une photo d’elle, portant un haut de bikini orné du drapeau jamaïcain et des nœuds Bantou dans les cheveux, pour se lamenter de l’annulation du carnaval de Notting Hill, qui célèbre tous les ans à Londres les communautés noires et caribéennes.

Mal lui en a pris : la chanteuse a été accusée d’appropriation culturelle par certains utilisateurs du réseau social. « Si 2020 ne pouvait être encore plus bizarre, Adele nous donne des nœuds Bantous et une appropriation culturelle que personne n’a demandée. Cela montre que toutes les femmes blanches au sommet dans la pop sont problématiques. Je déteste voir ça », a ainsi commenté le journaliste Ernest Owens, sur Twitter.