Bernard Tapie en mai 2019, invité sur RTL — RTL-BUKAJLO/RTL/SIPA

Le bandeau est resté moins de deux secondes à l’antenne, mais le mal était fait. Vendredi après-midi, la chaîne L’Équipe diffusait l’émission L’Équipe d’Estelle, animée exceptionnellement par Carine Galli. Mais ce n’est pas la seule chose qui a interpellé les téléspectateurs. À 17h37, alors que les chroniqueurs étaient en plein débat sur le sort du footballeur Houssem Aouar, une « breaking news » est apparue à l’écran : « Décès de B. Tapie (1943-2020) ». Une information qui s’est révélée être fausse.

Gros fail de L'Equipe qui annonce par erreur le décès de Bernard Tapie dans un bandeau resté une seconde à l'antenne... pic.twitter.com/Rvv4f1udyO — Kevin Boucher (@kevboucher) August 28, 2020

Affichée à peine plus d’une seconde sur les écrans, la nouvelle a suscité l’émoi sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après, la chaîne a tenu « à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information, a-t-il été communiqué sur Twitter. La chaîne L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie. »

L’homme d’affaires, interrogé par La Provence, n’a pas manqué de réagir à sa fausse mort. « Je ne suis pas au mieux mais ils semblent pressés. Il faudra encore attendre », a-t-il commenté. Ce n’est pas la première fois que Bernard Tapie apprend qu’il vient de mourir. En octobre 2019 déjà, Le Monde avait publié la nécrologie de l’ex-président de l’OM sur son site Internet à la suite d’une défaillance technique.