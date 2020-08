Alors que la présidentielle américaine approche à grand pas, Meghan Markle milite farouchement pour rappeler l’importance du vote, et tout particulièrement celui des femmes. Un sujet qu’elle a eu la chance d’aborder avec l’icône féministe Gloria Steinem à qui elle a rendu visite, avec ses deux chiens, dans le jardin de sa maison.

Meghan, The Duchess of Sussex and @GloriaSteinem discuss representation, why each vote matters and how all women “are linked, not ranked." MAKERS has an exclusive look at that historic backyard chat! 🙌 Q&A to come tomorrow! https://t.co/e0WY2hjTju pic.twitter.com/AExOmNdWIb