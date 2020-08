27 août 2020

Brad Pitt a beau avoir obtenu officiellement son statut de célibataire en avril 2019 dans le cadre de son divorce d’Angelina Jolie, il semblerait que l’acteur ne soit plus un cœur à prendre. Il a en effet été aperçu embarquant dans un avion privé, à l’aéroport du Bourget, direction le sud de la France, et accompagné par le mannequin allemand Nicole Poturalski. Selon ET Online, ils ont prévu de passer des vacances tranquilles ensemble, après être arrivés de Los Angeles.

L’acteur n’a pas encore fait de commentaire sur cette rumeur, lui qu’on a précédemment lié à Alia Showkat, ou encore à son ex-femme, Jennifer Aniston, ce dont il avait plaisanté aux Golden Globes.

Antonio Banderas a annoncé ce mardi être guéri du coronavirus. L’acteur espagnol avait annoncé pour ses 60 ans avoir contracté la maladie.

After 21 days of disciplinary confinement I can say now that today I overcame the Covid 19 infection. I am cured. My thoughts go to those who weren’t as fortunate as me, and to those who suffered more than I did. I also wish strength to the ones who are in the middle of the fight