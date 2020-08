PEOPLE Le chanteur a donné de ses nouvelles à ses fans via Facebook

Jean-Louis Aubert, en mars 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA

Il a voulu rassurer « les réseaux soucieux », selon sa formule. Jean-Louis Aubert, qui avait dû être hospitalisé en urgence il y a quelques semaines, a donné de ses nouvelles à ses fans vendredi. « Me voici à la campagne, je suis quasiment au Paradis (sans les inconvénients !), et je vais très bien me semble-t-il », a-t-il écrit sur Facebook, ajoutant que son épaule « [le] tire un peu ».

« J’ai aussi des rêves qui me gardent éveillé tant j’ai envie de les partager quand viendra l’incertain automne (eh oui ! je rêve encore) », a continué le chanteur de 65 ans, avant de remercier son public.

Le 19 juillet, Jean-Louis Aubert avait évoqué son passage à l’hôpital dans un autre message posté sur Facebook. « Se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère. Mais j’ai vite compris que c’était une grande chance », philosophait-il en expliquant qu’une « petite anomalie génétique » était à l’origine de ses ennuis de santé. « Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j’ai un très bon moral », rassurait-il ensuite.

Dimanche, l’artiste à fait un cadeau à ses fans : une version revisitée par Synapson de sa chanson Du bonheur.