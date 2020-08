Alors que Kanye West continue sa campagne présidentielle, son épouse Kim Kardashian s’est attaquée à une nouvelle affaire. La star de la télé-réalité s’est saisie du dossier du rappeur C-Murder, le frère de la star du hip-hop Master P, et incarcéré à vie pour meurtre.

En 2009, C-Murder a été condamné par un jury pour la mort d’un de ses fans, tué lors d’une fusillade survenue en 2002 à la Nouvelle-Orléans. Le condamné a toujours clamé son innocence et peut maintenant compter sur un soutien qui pourrait jouer en sa faveur.

The jury convicted Corey 10-2 and he was sentenced him to life in prison. If his trial was today, the jury would have had to be unanimous for him to be convicted.