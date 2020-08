La top Chrissy Teigen — Avalon / Starface

17 août 2020

Chrissy Teigen était enceinte lorsqu’elle s’est fait retirer ses implants mammaires

Chrissy Teigen ne le savait pas, mais lorsqu’elle est passée sur le billard pour faire retirer ses implants mammaires, elle était enceinte ! En effet, la top a dévoilé sur Twitter que le test de grossesse qu’elle avait passé avant de se faire opérer était un faux négatif.

I did the routine pregnancy test you do before surgery. It said negative. It was not negative. — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 15, 2020

« Le résultat était négatif. Ce n’était pas négatif », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle avait passé un autre test quelques semaines plus tard, qui, lui, s’est révélé être positif.

Une joie pour la star, malgré le risque qu’elle venait d’encourir, elle qui a dû faire appel à la fécondation in vitro pour ses deux premières grossesses. Chrissy Teigen et John Legend sont déjà parents de Luna (4 ans) et Miles (2 ans).

Madonna fête ses 62 ans en Jamaïque

Madonna a décidé de partir en Jamaïque pour célébrer son 62e anniversaire ! La Material Girl a partagé sur Instagram des photos de cette escapade, en compagnie de ses enfants, et d’Ahlamalik Williams, son actuel compagnon. Et l’interprète de Vogue prouve qu’elle est toujours aussi ravie de choquer, au vu de ce qui trône dans l’assiette qu’elle a devant elle sur un des clichés et ce qu’elle fume…

« Bienvenue en Jamaïque », a-t-elle posté en légende de la photo.

Ellen DeGeneres a été cambriolée par quelqu’un qui connaissait bien les lieux

Ellen DeGeneres et Portia De Rossi ont été cambriolées le mois dernier, et selon The Sun, il s’agirait d’un forfait commis par quelqu’un qui connaissait bien la propriété, située à Montecito, en Californie. La publication s’appuie sur la newsletter envoyée aux habitants du quartier.

« S’il y avait eu un cas de cambriolage dont les auteurs seraient venus de l’extérieur, je vous aurais alertés et demandés de tout fermer et de rester sur vos gardes. Selon notre shérif, le lieutenant Arnoldi, il apparaît que le cambriolage a été commis par quelqu’un qui connaissait les lieux », peut-on lire.