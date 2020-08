La chanteuse Angèle officialise son couple avec Marie Papillon

La chanteuse Angèle. — Frederic Sierakowski / ISOPIX/SIPA

Ce lundi, Angèle a officialisé sa relation amoureuse. La chanteuse belge a posté deux photos sur Instagram sur lesquelles elle apparaît en bord de mer, vêtue d’un tee-shirt sur lequel est écrit « Portrait of women who love women », c’est-à-dire « Portrait de femmes qui aiment les femmes ». Une formule qu’elle reprend en commentaire avant d’ajouter : « Au moins, c’est clair… enfin non pas claire, Marie ». Un émoji papillon et celui d’un baiser complètent le message.

Pas besoin de pierre de Rosette pour décrypter ce commentaire : Angèle confirme être en couple avec Marie Papillon, connue notamment pour ses posts humoristiques sur Instagram.

«J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée »

En novembre les deux femmes avaient été prises en photo à leur insu par un magazine people français qui titrait en Une, au sujet de la chanteuse : « Elle a retrouvé l’amour ». « Je m’attendais à des ragots, mais pas à ça. C’est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre. J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée. Cela dépasse tout ce que j’avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ? », avait réagi l’artiste plus tard lors d’une interview avec Télérama.

Par ce message publié sur son compte Instagram, Angèle reprend le contrôle sur les aspects de sa vie privée qu’elle souhaite rendre publics. Si elle ne précise pas être lesbienne, bisexuelle ou pansexuelle – il lui revient de choisir les termes avec lesquels elle entend se définir – elle n’en a pas moins fait un coming-out.

Marie Papillon a réagi dans la foulée à ce post. « Elle en a de la chance cette claire », a-t-elle écrit dans les commentaires, en y ajoutant un emoji cœur. « Et moi alors !!», lui a répondu Angèle.