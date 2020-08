Antonio Banderos a été testé positif au coronavirus. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Antonio Banderas se souviendra à jamais du jour de ses 60 ans. L’acteur a posté un long message sur Twitter ce lundi, afin d’annoncer qu’il venait tout juste d’être testé positif au coronavirus, le jour de son anniversaire.

« Je veux faire savoir publiquement qu’aujourd’hui, le 10 août, je suis forcé de fêter mon 60e anniversaire en quarantaine, ayant été positif au Covid-19 », écrit-il sur le réseau social. Mais pas de panique, Antonio Banderas se veut rassurant.

« Donner du sens à mes 60 ans »

« Je voudrais ajouter que je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude. Je suis convaincu que je me rétablirai le plus rapidement possible en suivant les instructions médicales qui je l’espère, me permettront de surmonter l’infection dont je souffre, et qui touche tant de personnes à travers le monde », poursuit l’acteur.

Pour terminer, Antonio Banderas précise qu’il compte « profiter de cet isolement pour lire, écrire, me reposer, et continuer à faire des projets pour donner du sens à mes 60 ans que j’accueille avec un grand enthousiasme ». Et une pointe de nostalgie visiblement, puisqu’il accompagne ce long message d’une photo de lui enfant, naïf et à des années-lumière du coronavirus.