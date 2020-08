Le Youtubeur e-dison a succombé à une « chute » d'après ses proches — Capture d'écran/YouTube

Il était père de deux enfants, marié et âgé de 28 ans. Le décès de Maxelle Cappelle attriste les internautes qui regrettent son humour et sa bonne humeur. En trois ans, plus de 700 000 abonnés se sont rassemblés pour observer les expériences inédites sur Youtube de ce « dénicheur d’extrêmes » : tirs de flèches enflammées, gadget anti-noyade, aimants surpuissants…

Plus de 100 000 abonnés suivaient également E-Dison sur Instagram. De nombreux commentaires sur ses réseaux sociaux rendent hommage à Maxence Cappelle et appellent à exaucer son vœu : atteindre le million d’abonnés sur son compte Youtube, lequel compte désormais 900 000 followers.

Sa famille s’est exprimée concernant la raison de sa mort sur Instagram : « Très chère communauté, c’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Maxence, survenu le mardi 28 juillet suite à une chute. C’est durant ses congés que Max nous a quittés. Ses funérailles se sont déroulées avec sa famille et ses amis ce samedi 1er août près de Lille ».