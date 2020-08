L'acteur Reni Santoni est décédé à l'âge de 81 ans. — Snap/Shutterstock/SIPA

Reni Santoni s’est éteint. L’acteur hollywoodien est décédé le 1er août à l’âge de 81 ans après s’être longuement battu contre une maladie, ont annoncé des médias américains, relayant le post sur Facebook de la productrice Tracy Newman, une proche du défunt.

Reni Santoni était connu pour son rôle de Poppie dans la série Seinfeld, mais aussi pour avoir incarné l’inspecteur Chico González dans le film Dirty Harry avec Clint Eastwood.

« Tellement brillant »

« Ceux qui le connaissaient savaient combien il était drôle, un très bon acteur, un improvisateur, un performeur etc. Tellement brillant. Je l’aimais beaucoup et il me manquera terriblement », a écrit Tracy Newman sur le réseau social.

Né en 1939 à New York, Reni Santoni a commencé sa carrière au théâtre. A la fin des années 1960, il obtient son premier rôle significatif dans le film Enter Laughing, le premier long-métrage de Carl Reiner. Depuis, les spectateurs ont pu le voir dans Dirty Harry (1971), Bad Boys (1983) ou encore 28 days (2000).