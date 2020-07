La chanteuse et actrice Selena Gomez — Avalon / Starface

Jeudi 30 juillet 2020

Selena Gomez rassure ses fans

Selena Gomez est absente des réseaux sociaux depuis quelque temps, mais elle a tenu à rassurer ses fans : ils n’ont pas à s’inquiéter, car le meilleur est à venir.

« Hey, je voulais prendre le temps de vous faire un petit message parce que je n’ai pas beaucoup posté. Je voulais juste vous faire savoir que je vous aime et que vous me manquez, et qu’il y a tant de choses vraiment excitantes qui arrivent, et j’ai hâte de partager tout ça avec vous », a-t-elle dévoilé sur Instagram, avant d’expliquer que si elle était absente, c’est qu’elle était très sensible à tout ce qu’il s’est passé depuis le début de l’année. On a hâte de la retrouver.

Blue Ivy Carter est dans le trailer de Black Is King

Blue Ivy Carter est peut-être jeune, mais c’est déjà une star. La fille de Beyoncé et du rappeur Jay-Z apparaît en effet dans la bande-annonce de Black Is King, réalisé par sa mère. Le film, qui sera disponible dès demain sur Disney+, « réinvente les leçons du Roi Lion pour les jeunes rois et reines d’aujourd’hui à la recherche de leur propre couronne », explique un communiqué, cité par JustJared.

On retrouvera aussi la mannequin Naomi Campbell, Tina Lawson (la mère de Beyoncé), l’actrice Lupita Nyong’o, la chanteuse Kelly Rowland, le chanteur Pharrell Williams ou encore Jay-Z.

Amber Heard organise un dîner entre copines après le procès

Pour se remettre de trois semaines de procès opposant son ex-mari, Johnny Depp, au tabloïd The Sun, dont elle était le témoin principal, Amber Heard a trouvé quoi faire. Un dîner entre copines ! La star a retrouvé quelques amies dans un restaurant japonais huppé de Londres, Comme on peut le voir sur les photos publiées par Metro, l’actrice semblait bien plus détendue qu’au tribunal. Toutefois, le verdict du procès en diffamation ne sera pas connu avant plusieurs semaines.