Jean-Marie Bigard ne perd pas la présidentielle de vue. — Jacques BENAROCH/SIPA

Jean-Marie Bigard ne perd pas son objectif de vue. L'humoriste et candidat à la présidentielle 2022 a posté ce mercredi un message à l’attention des maires de France. Son objectif ? Recueillir ses 500 signatures nécessaires pour être candidat et « foutre un sacré bordel ».

« Quel kif ce serait d’avoir mes 500 signatures avant tout le monde. Ça, ce serait du sport !, estime-t-il dans sa vidéo. Je m’adresse à tous les maires de tous les villages, toutes les villes : donnez-moi votre signature. »

Allez 500 signatures pour foutre un sacré bordel 😜✍🏻✍🏽✍🏼😂 pic.twitter.com/Q9QR8YNI4G — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) July 29, 2020

L’humoriste en profite également pour dévoiler son « château », un petit château gonflable que Jean-Marie Bigard préfère à l’Elysée, qualifié de « moche ». « C’est plus naturel et un petit peu plus "pirate" », explique-t-il, touchant du doigt un petit drapeau avec une tête de mort. Les maires répondront-ils à l’appel ? C’est particulièrement bien demandé en tout cas.