Kanye West s’en veut. Après plusieurs jours de critiques, d’insultes, et d’attaques déplacées à l’encontre de sa femme Kim Kardashian et de sa belle-famille (en particulier sa belle-mère Kris Jenner, comparée au dictateur Kim Jong-Un), le rappeur a tenté de limiter la casse… avec un nouveau post sur Twitter.

Il y présente ses excuses à son épouse, sans révéler s’il compte toujours divorcer, comme il l’a laissé entendre il y a quelques jours.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.