Tous les fans de Billie Eilish savent qu’elle était une Belieber invétérée lorsqu’elle était plus jeune, mais moins qu’elle adorait également Taylor Swift. Il faut dire que la chanteuse n’en a pris conscience que très récemment ! C’est en remontant dans une de ses plus anciennes playlist que la star s’est rendu compte qu’une de ses chansons préférées de l’époque, Picture to Burn, était interprétée par Taylor Swift.

« J’écoutais cette chanson quand j’avais peut-être quatre ans, non, peut-être quand j’étais plus vieille. Probablement vers six ans, s’est souvenue Billie Eilish lors de son podcast me & dad radio. C’est fou. C’est vraiment très country. Quand j’écoute maintenant, je me dis, “Wow, je ne me rendais pas du tout compte à quel point c’était country”. Mais j’aimais cette chanson parce que je trouvais que ça déchirait. Je pensais que c’était si cool et bien méchant. Juste je l’adorais. »

Tout était déjà là

« Je ne savais pas que c’était Taylor Swift avant cette année », a ensuite révélé Billie Eilish. En effet, voilà une chanson que la plupart des fans des Taylor Swift ont sans doute oubliée voire jamais écoutée. Et pour cause, Picture to Burn est présente sur le tout premier album de la chanteuse paru en 2006.

A l’époque, on est très loin du rouleau compresseur pop que deviendra la chanteuse, mais l’écriture est déjà là. Comme on pourra s’en douter, la chanson parle de rupture et d’un ex qui en prend pour son grade !