L'ancien propriétaire de Tiger King Park, Joe Exotic, actuellement en prison pour tentative de meurtre — PictureLux / Starface

Jeff Lowe, qui a repris le zoo de Joe Exotic allias Tiger King, est dans le collimateur de la USDA. Le département de l’Agriculture des Etats-Unis, qui veille notamment au respect du bien-être animal, a inspecté le parc animalier situé dans l’Oklahoma, et le constat n’est pas reluisant. Non seulement des reptiles y seraient maltraités, mais les lions, tigres et autres ours n’y recevraient pas les soins vétérinaires nécessaires.

'Tiger King' Zoo Investigation Finds Rampant Neglect, Jeff Lowe Fires Back https://t.co/ACYiqFVm0A — TMZ (@TMZ) July 23, 2020

Par exemple, un lionceau répondant au nom de Nala aurait été retrouvé léthargique, déprimé et si maigre qu’il n’était pas capable de se lever. Selon TMZ, les autorités l’ont directement retiré du parc pour qu’un vétérinaire le prenne en charge. Mais Jeff Lowe ne manque pas d’excuses.

Jeff Lowe peut tout expliquer

Pour le propriétaire du GW Exotic Animal Park, les inspecteurs de la USDA ont fait preuve d’un zèle excessif. Par ailleurs, Jeff Lowe explique très bien la santé déclinante de certains animaux. « Bon nombre des animaux que l’on héberge sont en fin de vie et souffrent d’arthrite et perdent du poids. » Par ailleurs, il affirme que son parc aurait reçu cinq visites de la USDA auparavant et sans encombre. Le parc pâtirait donc de l’image négative provoquée par la série Tiger King et serait victime d’un acharnement des autorités. Quoi qu’il en soit, Jeff Lowe aurait fait le nécessaire pour régler les manquements remarqués depuis cette dernière visite survenue le 22 juin dernier.