Les acteurs Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard et Noah Schnapp à l'avant-première de Stranger Things 3 à Los Angeles — AdMedia/Starface

La troisième saison de Stranger Things, particulièrement appréciée par les fans, s’est conclue en laissant planer de nombreux mystères. Et alors que l’attente de la prochaine saison semble déjà interminable, aucune date de sortie n’a été annoncée face aux délais provoqués par la pandémie. Néanmoins, il est encore possible de se consoler en regardant encore et encore la maigre bande-annonce publiée en février dernier et qui, à bien y regarder, offre plusieurs clefs pour percer les secrets de la dernière saison. On pense en particulier à ce qui est arrivé à Hopper, l’attachant shérif campé par l’excellent David Harbour.

Qu’est devenu Hopper ?

[Attention au spoiler] Le final de la saison 3 de Stranger Things se termine avec le sacrifice de Hopper qui, finalement, se retrouve visiblement dans une geôle après avoir survécu à l’explosion du portail que tentaient d’ouvrir les Russes vers l’Upside-Down. Or, dans la bande-annonce, on retrouve Hopper, visiblement réduit au travail forcé, façon goulag, dans une région enneigée.

A partir de là, les questions sont nombreuses. La quatrième saison va-t-elle être majoritairement consacrée aux pérégrinations de Hopper ? Les Russes vont-ils chercher à l’utiliser afin d’assouvir leur volonté d’ouvrir un portail vers l’Upside-Down ? Combien de temps après la fin de la saison 3 ont lieu ces événements ?

La liste est très longue, mais une chose est certaine, le tournage de la quatrième saison était assez avancé avant la pandémie pour produire cette bande-annonce, et c’est déjà bon signe ! Désormais, il faudra s’armer de patience, et croiser les doigts pour que de nouvelles images arrivent dans pas trop longtemps.