Le rappeur et candidat à l'élection présidentielle Kanye West — Ron Sachs/picture-alliance/Cover Images

Si le premier meeting – étonnant – de Kanye West en Caroline du Sud a laissé entendre qu’il était sans doute sérieux dans sa volonté de se présenter aux élections présidentielles américaines, il a aussi et surtout alarmé les fans du rappeur, convaincus que les problèmes de santé mentale de la star se sont aggravés ces derniers mois.

Plusieurs vidéos prises lors du meeting montrent la star en larmes, alors qu’il évoque, en vrac, l’héritage de l’activiste anti-esclavagiste Harriet Tubman, le fait que son père ait eu envie que sa mère avorte alors qu’elle était enceinte de lui, ou encore ses propres hésitations avec l’IVG lors de la première grossesse de sa femme Kim Kardashian.

En commentaire, nombreux sont les fans à s’inquiéter pour le rappeur. « Je prie pour Kanye, comme on devrait le faire pour d’autres âmes, je n’ai jamais vécu ce qu’il vit je ne veux pas juger et prendre le travail de Dieu », écrit par exemple une internaute en réponse à la vidéo, tandis qu’un autre poste : « Tout le monde s’amuse de Kanye West et de sa maladie mentale non traitée et c’est répugnant. Il a besoin d’aide ».

Un nouvel épisode bipolaire ?

La semaine dernière, le magazine People rapportait que la famille et les proches de Kanye West craignaient qu’ils ne souffrent d’un nouvel épisode bipolaire. Le rappeur a révélé qu’il souffrait de problèmes psychologiques (il avait d’ailleurs été hospitalisé pendant huit jours pour les traiter) et qu’il lui arrivait de se passer de médication. Dans un de ses morceaux, il avait même décrit sa bipolarité comme son « super pouvoir ».

Autre source d’inquiétude : Kim Kardashian, la femme de l’interprète de I Am A God, d’habitude très active sur les réseaux sociaux, n’a rien posté depuis trois jours sur Twitter et depuis deux jours sur Instagram. Lors de son meeting controversé, Kanye West avait évoqué une séparation potentielle, affirmant que la star de la télé-réalité pourrait demander le divorce en raison de son comportement et de ses révélations sur la naissance de leur fille.