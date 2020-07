Tatiana-Laurence et Xavier Delarue en 2014 à Paris — BENHAMOU LAURENT/SIPA

Ils formaient l’un des couples les plus emblématiques de la téléréalité. Ensemble, ils avaient participé à la toute première saison de Secret Story en 2007, sur TF1, et s’étaient hissés jusqu’en finale. Tatiana-Laurence et Xavier Delarue, après 14 ans de mariage et 17 ans de vie de commune, ont annoncé avoir divorcé « à l’amiable » ce vendredi 17 juillet sur Facebook.

« Nous ne laisserons aucune place à la spéculation ou aux rumeurs. Nous sommes, chacun, les templiers de notre histoire et de ce que nous avons partagé la moitié de notre vie », a écrit le comédien qui s’illustre dans la série de TMC, Les Mystères de l’amour.

Un couple de TV

Xavier Delarue confie se consacrer actuellement aux obsèques de son papa en Guadeloupe, décédé des suites du Covid-19 en mars dernier, « avant de retrouver les tournages. » Tatiana-Laurence, elle, est active dans la lutte contre les violences conjugales et avait raconté son histoire dans les livres Au nom des femmes battues : Ma vie, mon calvaire, mon témoignage, ainsi que dans 10 ans après. Vivre heureuse après les violences conjugales.

Tous les deux avaient participé à d’autres émissions de téléréalité depuis leur passage dans Secret Story, telles que L’île des vérités 4 et Friends Trip 3 sur NRJ12. Le couple avait même pris les commandes de Undressed, un programme de dating diffusée en 2017, toujours sur NRJ12.