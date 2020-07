Phyllis Somerville, actrice de « The Big C », est décédée à 76 ans

Phyllis Somerville à la première du film « Stoker » à New York — Evan Agostini/AP/SIPA

« C’était une professionnelle accomplie qui a vécu son rêve d’avoir une carrière d’actrice toute sa vie à New York – carrière qui a duré plus de 45 ans. » Ces mots sont ceux de Paul Hilepo, manager de l’actrice Phyllis Somerville, décédée le jeudi 16 juillet selon les informations du Hollywood Reporter. La comédienne, âgée de 76 ans, est morte de cause naturelle à son domicile.

Née en 1943, Phyllis Somerville a cumulé les rôles secondaires dans plusieurs séries cultes telles que Sex and the City, House of Cards ou encore Les Soprano. Dans les années 2010, elle obtient un rôle dans The Big C pour y jouer le rôle de Marlène, la voisine de Cathy, l’un des personnages principaux de la première saison.

Mais la carrière de Phyllis Somerville ne s’arrête pas qu’au petit écran. Elle a notamment joué sous la direction de Martin Scorsese dans À tombeau ouvert et de David Fincher dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button. La comédienne a également foulé les planches de Broadway, notamment dans une récente adaptation de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. « Elle va profondément me manquer. Elle manquera aussi à ses amis et ses confrères », a confié Paul Hilepo, qui a travaillé au côté de Phyllis Somerville durant 28 ans.