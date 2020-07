Le fils de Michael Jackson, Prince, et sa sœur, la chanteuse Paris Jackson — Ferrari / Starface

Paris Jackson vient de sortir son premier clip avec The Soundflowers, le projet musical qu’elle a démarré avec Gabriel Glenn qui n’est autre que son copain. La vidéo accompagne le titre Your Look (Glorious), l’une des cinq chansons présentes sur leur premier EP, baptisé sobrement The Soundflowers, qui lui aussi vient de paraître. Par ailleurs, le clip qui met en scène les deux tourtereaux a été produit et en partie réalisé par Prince Jackson, le frère de la chanteuse, via sa société King’s Son Productions.

De la tristesse, mais aussi du réconfort

« Notre musique, et la plupart des chansons de l’EP et aussi d’autres qui vont venir, parlent de douleur. Je suis certaines que beaucoup vont les considérer comme tristes et émotives, et c’est okay, a déclaré Paris Jackson dans le communiqué accompagnant la sortie de son EP. Mais j’espère que ça apportera du réconfort à ceux qui se sentent comme je me suis sentie en écrivant ces chansons, surtout Geronimo. Je voudrais que celles et ceux qui sont touchés par les paroles sachent qu’ils ne sont pas seuls. Et que les choses s’arrangent. »

On dirait bien que la fille du roi de la pop a trouvé sa voie, et il est réjouissant de voir qu’elle a souhaité travailler en famille. Le premier EP des Soundflowers est disponible sur les principales plateformes de streaming et il fait peu de doute que la douceur folk de leurs chansons viendra bercer votre été.