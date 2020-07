L'acteur Brad Pitt — PictureLux / Starface

Sorti en 2000, Presque Célèbre suit les pérégrinations d’un jeune journaliste musical qui, dans les années 1970, se retrouve embarqué avec Stillwater, un groupe de rock au succès montant. Et lorsque Cameron Crowe a écrit son film, il avait un casting bien précis en tête. Il espérait notamment avoir Brad Pitt pour camper le rôle de Russell Hammond, le leader du groupe.

« J’avais Brad Pitt parce que j’avais eu un bon contact avec lui à l’époque de Say Anything. Il commençait à exploser et il avait vraiment quelque chose, s’est souvenu le réalisateur pour le podcast Origins: Almost Famous Turns Twenty. Alors je l’ai appelé pour jouer Russel Hammond, et on a travaillé là-dessus pendant quatre mois. Il a lu le script avec Natalie Portman. »

Un casting de rêve

Car Cameron Crowe avait également choisi Natalie Portman pour jouer le rôle de la sulfureuse Penny Lane. Mais l’actrice a finalement renoncé au rôle au profit de Kate Hudson, que le film a contribué à révéler. Enfin, le réalisateur avait pensé à Meryl Streep pour incarner la mère du personnage principal, mais le rôle est finalement revenu à Frances McDormand. A l’arrivée, Cameron Crowe a pu réaliser son film avec un casting tout à fait honorable dont Billy Crudup dans le rôle de Russell Hammond. Mais le refus de Brad Pitt lui est toujours resté en travers de la gorge. « J’ai pleuré, a admis le réalisateur. Je savais qu’il n’était jamais vraiment tombé amoureux du personnage. Il aimait l’idée du personnage. Mais peut-être que ce n’était pas assez bon sur le papier. »