Les infimes espoirs de retrouver l’actrice américaine Naya Rivera vivante sont désormais nuls. Le shérif de Ventura county a annoncé lundi matin qu’un corps avait été retrouvé dans le lac Piru, au nord de Los Angeles. Le corps, qui est en train d’être remonté, serait bien celui de l’actrice, selon TMZ. Une conférence de presse des autorités est prévue à 14h (23h heure de Paris).

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.