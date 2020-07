L'influenceuse Caroline Receveur s'est mariée avec Hugo Philip

Caroline Receveur et son mari Hugo Philip. — SAIDI CHRISTOPHE/SIPA

Ils se sont dits « oui ». L’influenceuse Caroline Receveur et le mannequin Hugo Philip, se sont mariés samedi à Paris. L’union a été célébrée à la mairie du 16e arrondissement, comme l’ont révélé les jeunes mariés sur leurs comptes Instagram respectifs.

« She said YES !! », a commenté de son côté Hugo Philip. Caroline Receveur a quant à elle salué la mémoire de son père, décédé en 2016 : « Une cérémonie poétique, entouré de nos familles, amis les plus proches et placée sous la bénédiction de mon papa qui veillait sur nous de là-haut et que j’ai senti si fort ce jour ».

Parents d’un petit garçon

Vivant entre Paris et Londres, les jeunes mariés sont ensemble depuis 2016, et sont parents d'un petit garçon de deux ans, Marlon. Découverte lors de sa participation à l’émission de téléréalité Secret Story sur TF1, Caroline Receveur a depuis multiplié les activités : chroniqueuse (Tellement vrai, La Maison du bluff), actrice (Hollywood Girls), puis influenceuse. Son mari Hugo Philip a été mannequin, et a notamment participé à Danse avec les stars en 2019, tout comme sa femme en 2016.