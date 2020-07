Carla Bruni-Sarkozy, le 27 février 2020 — Swan Gallet/WWD/REX/SIPA

La blague ne passe toujours pas. Début mars, les images de Carla Bruni-Sarkozy en pleine Fashion Week suscitaient la polémique. Diffusée sur TMC, l’émission 5mn de mode de Loïc Prigent montrait l'ex-Première dame lors du défilé Céline du 28 février, au moment où le gouvernement recommandait de prendre ses distances avec les autres. Face à Sidney Toledano, PDG de LVMH Fashion, elle s’écriait : « On se fait la bise, c'est dingue ! C'est parce qu'on est de la vieille génération ! On n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus. »

Quelques secondes après, la chanteuse s’amusait à tousser (très fort) sur les personnes qui l’entourait. La vidéo avait rapidement fait le tour d’Internet, et Carla Bruni-Sarkozy s’était alors excusée une première fois sur Instagram. « J’ai malheureusement récemment fait preuve d’humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je ne le réalise », écrivait-elle.

Interrogée ce vendredi sur Europe 1, Carla Bruni-Sarkozy a accepté de revenir sur cette frasque au micro de Pascale Clark. « J'ai été complètement débile mais, en fait, j'ai fait une blague », a-t-elle justifié avant de revenir sur le montage de la séquence. « La vidéo a été montée et remontée de manière assez malveillante, déplore l'ex-Première dame. Très peu de gens étaient conscients. On était entassés par centaines. Je pense que le virus commençait à peine son chemin en Europe. »