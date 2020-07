L’actrice Naya Rivera, connue pour son rôle de Santana Lopez dans la série Glee, est portée disparue depuis mercredi a annoncé les services de police du comté de Ventura (au sud de la Californie), évoquant une « possible noyade ». Les recherches menées au lac Piru pour tenter de retrouver l’artiste de 33 ans, suspendues après la tombée de la nuit doivent reprendre ce jeudi matin.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra