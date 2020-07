Comme à chaque intervention de Kanye West, la dernière annonce du rappeur divise. Kanye Président ? La nouvelle semble plaire à sa femme, Kim Kardashian, qui a retweeté son post d’annonce avec un emoji de drapeau américain, tandis que son « ami », le milliardaire Elon Musk lui a promis son « soutien total ».

Parmi les autres personnalités qui semblent ravies du lancement de la campagne présidentielle de la superstar, on retrouve par exemple Ty Dolla Sign (avec lequel il a récemment collaboré sur le titre Ego Death), qui a annoncé sans la moindre hésitation « Ye Président ! » sur Twitter également.

Difficile cependant pour tout le monde de prendre l’artiste au sérieux, et l’actrice Tiffany Haddish n’a pas hésité à se moquer ouvertement de l’interprète de I Am a God.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I too am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

« Nous devons réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Moi aussi je me présente pour être président des Etats-Unis », a-t-elle écrit en reprenant presque mot pour mot l’annonce du rappeur. Et d’annoncer qu’elle se présente avec comme vice-président un certain Dave Chappelle !

Le comédien Eric Balfour semble beaucoup plus alarmé par cette candidature. Selon lui, elle risque de mettre en péril la candidature de Joe Biden face à Donald Trump et permettrait une réélection du milliardaire.

Do you guys think this is all a joke? That potentially pulling votes away from the only nominee who can defeat Donald Trump is cute or funny? This is the height of privilege, ultimately it won't hurt you, you're wealthy enough to survive 4 more years of Trump! Come the fuck on! https://t.co/Y9YIC2ZOpX