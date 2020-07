Le chanteur Lenny Kravitz — Zuma / Starface

Lenny Kravitz a décidé d’entamer le récit de sa vie dans une autobiographie qui paraîtra le 6 octobre prochain aux Etats-Unis chez Henry Holt & Co. Et tout porte à croire que l’ouvrage, intitulé Let Love Rule, sera riche en détail puisqu’il ne couvrira que les 25 premières années de la vie de l’artiste. La star racontera donc son enfance et sa jeunesse jusqu’à la sortie de son premier album, également baptisé Let Love Rule, en 1989.

« C’est une belle et intéressante expérience, a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par Rolling Stone. Cette période, pleine d’aventures, a été celle où je me suis trouvé. A travers cette expérience, l’amour a été la force qui a pavé ma route et l’amour est devenu mon message. »

Une suite ?

« C’est l’histoire d’un enfant très créatif qui, en dépit de grosses difficultés à l’école et de grandes tensions à la maison, trouve son salut dans la musique, est-il écrit dans une description de l’ouvrage. Chapitre après chapitre, on le voit grandir en tant que musicien et aboutir en tant que grand compositeur, producteur et interprète. On voit aussi l’évolution spirituelle de Lenny et la manière puissante dont son esprit vient informer sa musique.

Let Love Rule a été co-écrit avec le biographe et compositeur David Ritz. Etant donné que l’ouvrage s’arrête très tôt dans le parcours de Lenny Kravitz, il n’est pas impossible qu’un autre tome suive.