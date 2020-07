Le réalisateur Christopher Nolan — L. Urman/Panoramic/Starface

Une des choses qui a marqué toutes celles et ceux qui ont travaillé avec Christopher Nolan, c’est bien l’absence de chaises durant ses tournages. Alors évidemment, lorsqu’on connaît le réalisateur, on a envie d’y voir une motivation artistique, où une de ces obsessions irrationnelles qui caractérisent les grands créateurs. Mais comme l’a révélé Anne Hathaway qui a joué dans The Dark Knight Rises ou encore Interstellar, la raison est tristement prosaïque. « Il interdit les chaises. Et son raisonnement est : si vous avez des chaises, les gens vont s’asseoir, et s’ils s’asseoient, ils ne travaillent pas », a-t-elle déclaré lors d’une discussion organisée par Variety avec Hugh Jackman, qui a lui aussi travaillé avec Christopher Nolan sur Le Prestige.

Quand le chat n’est pas là…

Et pourtant Anne Hathaway se range totalement du côté de Christopher Nolan et de cette mesure digne des pires heures du fordisme. « Il a fait des films incroyables et ambitieux en termes de réalisation, de prouesses techniques et d’émotions, a-t-elle continué. Il parvient toujours à terminer en avance sur l’agenda et en-dessous du budget prévu. Je crois qu’il tient quelque chose avec son histoire de chaises. » Mais comme le prouvent quelques clichés publiés sur Twitter par des internautes, un acteur ne s’est pas gêné pour poser son fessier quand l’occasion se présentait.

Christopher Nolan Doesn’t Allow Chairs On His Sets Because If People Sit, “They’re Not Working”



Robert: Pattinson pic.twitter.com/o2seKy6UO3 — hann (@palisayn_) June 29, 2020

Robert Pattinson n’a a priori pas eu de problème à contourner l’interdiction sur le tournage de Tenet. Quand le chat n’est pas là, les souris… trouvent un coin pour s’asseoir !