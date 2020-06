La chanteuse Cardi B — Avalon / Starface

26 juin 2020

Lenny Kravitz donne des bons alimentaires aux plus démunis

Alors que la crise sanitaire du coronavirus laisse place à une crise économique, Lenny Kravitz pense à ses voisins. Le rockeur réside une partie de l’année aux Bahamas et a offert des bons alimentaires aux plus démunis vivant sur l’archipel. « C’est un honneur et une responsabilité pour moi de prendre soin des merveilleux habitants des Bahamas. Depuis les cliniques médicales et dentaires que nous faisons chaque année, à aujourd’hui avec les bons alimentaires, je cherche toujours à trouver une nouvelle façon de soutenir les personnes qui vivent ici par tous les moyens en ma possession », a déclaré Lenny Kravitz à People.

Cardi B dément utiliser un faux compte Instagram pour insulter ses collègues

En se réveillant ce matin, Cardi B a découvert qu’elle était tendance sur les réseaux sociaux mais pas pour les bonnes raisons. Les hashtags « CardiBIsOverParty » et « CardiBIsCanceled » arrivaient en tête car certains internautes sont persuadés qu’elle possède un faux compte Instagram pour insulter, ni vu ni connu, d’autres artistes féminines, dont Ariana Grande. La rappeuse a mis les choses au clair tout de suite.

Girl lies that these weird people trying to do . https://t.co/6slh0KjN9h pic.twitter.com/VWuzGy4gcc — iamcardib (@iamcardib) June 25, 2020

« Alors je me suis réveillée. Je vois qu’ils essaient de faire cette CardiBIsCanceledParty… Je vois ces gens, je suppose qu’ils éditent ou prétendent que j’ai un faux Instagram. Ils prétendent que Lil 'Kim et mon coiffeur, maquilleur et ma sœur suivent cette page, et ce n’est pas le cas. Ils ont même photoshoppé de faux commentaires de mon coiffeur… Je ne parle même pas à Lil 'Kim… Je ne la connais pas très bien personnellement. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez tellement que j’aie des problèmes avec ces gens. "Oh, elle déteste toutes les autres femmes", je ne suis même pas comme ça… Arrêtez d’essayer d’inventer ces conneries… Ne racontez pas de mensonges à mon sujet. C’est fatigant, c’est pénible », a-t-elle lancé dans une note vocale sur Twitter.

Justin Bieber porte plainte contre celles qui l’accusent d’agression sexuelle

Après avoir répondu aux accusations d’agression sexuelle sur Twitter, Justin Bieber passe à l’étape suivante : la réponse juridique. Le chanteur canadien avait diffusé jusqu’à ses notes d’hôtel sur le réseau social pour prouver qu’il ne pouvait avoir violé une jeune femme se présentant sous le prénom de Danielle en mars 2014. Il a depuis inclus ces preuves dans la plainte qu’il vient de déposer contre le détenteur de ce compte Twitter, ainsi que celui d’une certaine Kadi, qui affirme avoir été agressée sexuellement par l’artiste en 2015. Comme le note ET Online qui a eu accès au dossier, l’interprète de Baby a, dans cette deuxième affaire aussi, apporté des pièces concrètes pour montrer qu’il ne pouvait se trouver là où son accusatrice le prétend. Justin Bieber réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts.