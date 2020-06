La collection de timbres hommage au groupe Queen — Ferrari / Starface

A l’occasion des 50 ans de Queen, la poste royale britannique se prépare à mettre en circulation une série de timbres spéciaux. Par moins de 13 timbres qui seront vendus à partir du 9 juillet prochain, reprenant certaines des représentations les plus mémorables du groupe.

On y trouvera une photo prise en studio, quatre clichés individuels pris en live de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon ainsi que les pochettes des albums Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works, et Innuendo.

« Parfois, c’est bizarre de se réveiller et de se rendre compte de la position qu’on occupe. On est devenus une institution nationale ! Et j’en prends vraiment conscience avec cet incroyable hommage de la poste royale », a déclaré Brian May dans un communiqué relayé par le Guardian.

Avis aux collectionneurs

Queen sera donc le troisième groupe de musique à recevoir un tel hommage de la part de la poste royale britannique. Avant eux, seuls les Beatles et Pink Floyd avaient profité d’un tel traitement. Inutile de dire qu’il s’agira d’une série limitée. Il est d’ores et déjà possible de pré-commander cette série sur le site de la poste royale.

Les interprètes de Bohemian Rhapsody avaient déjà eu le droit à une série de pièces frappées par la monnaie royale il y a quelques mois, toujours pour célébrer leur demi-siècle d’existence.