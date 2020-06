JUSTICE Ron Jeremy est accusé d'avoir agressé sexuellement quatre femmes à Los Angeles entre 2014 et 2019

La star du X Ron Jeremy en 2015. — Paul A. Hebert/AP/SIPA

C’est la moustache la plus célèbre du porno. L’acteur américain Ron Jeremy, qui a tourné dans plus de 2.000 films en 40 ans de carrière, a été inculpé à Los Angeles, mardi, pour trois viols et une agression sexuelle. En cas de condamnation, il risque jusqu’à 90 ans de prison, a indiqué la procureure Jackie Lacey.

Ronald Jeremy Hyatt, de son vrai nom, 67 ans, est inculpé pour des faits qui se seraient déroulés à West Hollywood entre 2014 et 2019. Il est accusé d’avoir violé une femme de 25 ans dans une maison en 2014, et deux autres de 33 et 46 ans dans un bar en 2017, ainsi que d’avoir agressé sexuellement une quatrième dans le même établissement en 2019.

En 2017, plusieurs femmes avaient accusé l’acteur de les avoir agressées sexuellement, notamment à des conventions pour fans, des accusations qu’il avait niées. Ron Jeremy devait être présenté à un juge mardi après midi. La procureur a demandé une caution d’un montant de 6,6 millions de dollars.