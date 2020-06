La famille royale a publié du prince William et ses trois enfants à l'occasion de ses 38 ans — George Rogers/SIPA

Le prince William fête ses 38 ans ce dimanche, jour de la Fête des pères. L’occasion pour la famille royale de dévoiler une photo inédite, prise par Kate Middleton elle-même, et pour le monde de revoir les bouilles de George, Charlotte et Louis. Enfin, ce ne sont plus vraiment des bébés. Qu’ils ont grandi! « Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont heureux de partager avec vous cette nouvelle photo du Duc avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis », peut-on lire en description sur les réseaux sociaux.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new picture of The Duke with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis ahead of The Duke’s birthday tomorrow.



The picture was taken earlier this month by The Duchess. pic.twitter.com/maFAGS4bTe — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 20, 2020

William et Kate ont également rendu hommage à leurs pères respectifs en ce jour de la fête des pères, avec des photos du premier avec le prince Charles et de la seconde avec son papa Michael. Happy Father's Day !