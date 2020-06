Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Alien, Les Chariots de feu, Greystoke, Brazil, Le Festin nu, Le Cinquième Élément, De beaux lendemains, eXistenZ, Aviator, Lord of War… Sa filmographie donne le vertige. Depuis plus d’un demi-siècle, Ian Holm était un visage et nom incontournable du cinéma et du théâtre anglo-saxons, capable de tout jouer, d’un androïde dans Alien à un hobbit dans Le Seigneur des Anneaux, en passant par du Shakespeare ou du Harold Pinter. Comme l’a annoncé au Guardian son agent, le comédien est mort vendredi matin d’une maladie liée à Parkinson. Il avait 88 ans.

RIP Ian Holm, a genius actor who brought considerable presence to parts funny, heartbreaking & terrifying. Thanks for Bilbo, Napoleon (twice), Sweet Hereafter, Big Night, Brazil and, of course the iconic Ash. "I can't lie to you about your chances, but... you have my sympathies." pic.twitter.com/tO9tcydVUK