Il n’y aura pas de quatrième saison pour After Life. Ricky Gervais, qui a créé la série et y campe également le premier rôle, a annoncé la nouvelle lors d’une séance de questions/réponses organisée par la SAG Foundation. « J’ai déjà décidé qu’il n’y aura pas de saison 4, parce que c’est une histoire qui a une fin », a déclaré l’humoriste qui a ému le monde entier avec sa série.

En effet, la seconde saison, diffusée par Netflix durant le confinement, a tellement bien marché que la plateforme s’est empressée de commander la suite.

Un retour inattendu

Dans After Life, Ricky Gervais incarne Tony Johnson, journaliste d’un quotidien régional en deuil de sa femme. Une histoire touchante et d’une grande simplicité qui, relevée par l’inimitable humour noir de l’acteur, a su toucher le cœur des spectateurs.

« Je pense n’avoir jamais reçu quelque chose comme ce qui est arrivé après la diffusion de la première saison. C’était une réponse émotionnelle. Mon agent a reçu 300 lettres. Cela n’arrive jamais, plus personne n’écrit de lettre. (…) J’ai utilisé ces lettres et les commentaires des réseaux sociaux [lors de l’écriture de la saison 2], j’avais beaucoup d’histoires avec 1.000 tweets par jour sur ce qu’ils avaient remarqué. J’ai pris tout cela et je l’ai mis dans la saison 2 et les réponses ont été encore plus nombreuses », a-t-il ajouté.

Enfin, Ricky Gervais a dit travailler sur un épisode spécial Noël qui permettra de patienter d’ici l’arrivée de la troisième et dernière saison d’After Life.