Roger Borniche, ancien flic et romancier à succès, ici sur TF1 dans les années 1980, est décédé à 101 ans le 16 juin 2020 — GALMICHE/TF1/SIPA

Flic de l’après-guerre reconverti en romancier de polars, dont certains adaptés au cinéma, Roger Borniche est décédé mardi à Cannes à l’âge de 101 ans, a annoncé sa femme Michèle.

Il s’était notamment illustré dans les années 50 avec la traque de figures du banditisme comme Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou René la Canne.

Des films avec Alain Delon, Daniel Auteuil, Depardieu

Roger Borniche assurait avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière. Il s’était ensuite reconverti dans l’écriture de romans policiers qui ont inspirés plusieurs films : Flic story de Jacques Deray, avec Alain Delon en 1975, René la Canne de Francis Girod, avec Gérard Depardieu en 1977, ou encore L’indic de Serge Leroy avec Daniel Auteuil en 1993. Ses livres ont été traduits dans une vingtaine de langues, et deux d’entre eux racontent sa propre vie : Borniche story et L’indic.

Roger Borniche était né à Vineuil-Saint-Firmin, dans l’Oise, le 7 juin 1919. Son père, rescapé de Verdun, est peintre en bâtiment. Titi parisien, Roger est d’abord comique troupier en 1937 puis chansonnier au Caveau de la République. Entrant dans la police pour échapper au Service du travail obligatoire, il en démissionne pour ne pas servir Vichy et est réintégré en 1944. Il devient inspecteur de la Sûreté nationale. Il quittera la police en 1956 et deviendra détective privé avant de se lancer dans les romans policiers. Après avoir vécu de longues années en Californie aux Etats-Unis, Roger Borniche et son épouse vivaient depuis cinq ans dans le quartier de la Californie mais à Cannes.