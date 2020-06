Céline Dion en 2017. (Archives) — AFP

Les six dates de Céline Dion à la Paris La Défense Arena ne sont pas annulées mais reportées​. A cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la chanteuse canadienne ne pourra honorer six concerts de la fin juin-début juillet dans la salle des Hauts-de-Seine. Mais ce n’est que partie remise, Céline Dion viendra bien en France assurer sa tournée Courage World Tour avec six dates à la Paris La Défense Arena, les 19, 20, 23, 24, 26 et 27 mars 2021.

Dans un tout autre style de musique, le concert rassemblant Green Day, Fall Out Boy et Weezer a été reporté au 20 juin 2021. Si le printemps débutera avec une diva, l’été commencera avec fracas.