L'acteur Daniel Radcliffe — WENN

Direction de l’allée des Embrumes… J.K. Rowling, l’autrice de la saga « Harry Potter », a publié plusieurs tweets transphobes ce week-end, qui ont suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. Daniel Radcliffe, qui incarne à l’écran le célèbre sorcier, a souhaité réagir à ses propos et s’excuser auprès des femmes transgenres.

« Les femmes transgenres sont des femmes. (…) Toute déclaration contraire va à l’encontre de leur identité et leur dignité et à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de soins de santé qui ont beaucoup plus d’expertise sur ce sujet que Jo (J.K. Rowling) ou moi », a écrit l’acteur de 30 ans dans le cadre du Trevor Project, association américaine qui lutte contre le suicide chez les jeunes LGBT+.

L’acteur révélé par la saga a expliqué qu’il essayait d’apprendre à un être un « meilleur allié » pour les personnes transgenres. « A toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres (Harry Potter) a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée », a-t-il confié.