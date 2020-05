C’est officiel : une suite de Sonic, le film est bien en préparation. Paramount Pictures et Sega ont confirmé l’information à Variety. Du côté des bonnes nouvelles, c’est la même équipe que l’on retrouvera aux commandes des prochaines aventures du hérisson. Jeff Fowler sera à la réalisation, tandis que Pat Casey et Josh Miller s’attellent au script.

