View this post on Instagram

Justin Bieber via Instagram Stories: “Recomende 5 filmes que você ame! Qualquer gênero. Qualquer data de lançamento.” - The Lincoln Lawyer > O Poder e a Lei Poetic Justice > Sem Medo no Coração Shawshank Redemption > Um Sonho de Liberdade Big Daddy > O paizão Dinner for Schmucks > Um Jantar para Idiotas - Justin indicou a Hailey, Travis Scott, Ryan Good, Judah Smith e Scooter Braun para o desafio.