Taclée pour avoir porté un masque en crochet, Alyssa Milano répond

L'actrice Alyssa Milano — AdMedia/Starface

En début de semaine, Alyssa Milano a posté un cliché sur lequel on peut la voir avec son mari Dave Bugliari et leurs deux enfants tous masqués dans leur voiture. Monsieur avait opté pour un masque de chantier somme toute très classique, les enfants pour des masques en tissu à motifs avec ballons de foot pour Milo et licornes pour Elizabella. Enfin l’actrice arborait un magnifique masque en laine tricoté en crochet.

Show me your masks! Masks keep people safe and healthy. Show me yours! Ready? Go! #WearAMask pic.twitter.com/MV9xANK9ll — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 23, 2020

« Montrez moi vos masques ! Les masques gardent les gens en sécurité et en bonne santé ! Où sont les vôtres ? Prêts ? C'est parti ! », a-t-elle lancé à ses followers avec le hashtag « #PortezUnMasque ». Et bien évidemment, les trolls n’ont pas tardé à déferler à et saper la candeur de la star.

Bas les masques !

Evidemment, porter un masque en maille parait un tantinet stupide. Mais surement autant que de penser qu’Alyssa Milano aurait fait la publicité d’une protection aussi dérisoire. Et la réponse de l’actrice ne s’est pas faite attendre. « Hey, bande de trouducs, ce masque a un filtre en carbone. Donc oui, il est peut-être en crochet mais il est tout à fait fiable », a-t-elle expliqué, non sans partager un lien renvoyant aux filtres en question pour éviter toute controverse. Mais le mal était fait et le masque de l’actrice, farouche opposante à la politique de Donald Trump, a donné du grain à moudre aux adeptes du président américain.

Mais Alyssa Milano a pu compter sur de nombreux fans venus la soutenir, arborant des masques avec le message « Trump en prison ».