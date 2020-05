La mannequin Chrissy Teigen — Avalon / Starface

Alison Roman, la critique culinaire du New York Times qui s’en est prise à Chrissy Teigen et Marie Kondo au début du mois ne publiera plus ses recettes dans les colonnes du journal. Ou tout du moins, plus pour l’instant. En effet, la publication a confirmé au Daily Beast que la journaliste se retirait temporairement après le bad buzz provoqué par ses attaques.

NEW: A spokesperson for the New York Times confirmed to The Daily Beast that Alison Roman’s column is “on temporary leave” following remarks she made earlier this month about Chrissy Teigen and Marie Kondo https://t.co/RcNGuTrcws — The Daily Beast (@thedailybeast) May 19, 2020

En remettant en cause l’éthique des deux stars ainsi que leur succès économique insolent, Alison Roman s’est attiré les foudres de la toile. Comme le rappelle Insider, les internautes ont fait remarquer à la journaliste qu’elle avait choisi d’attaquer deux femmes de couleur, alors qu’elle aurait très bien pu s’en prendre à Gwyneth Paltrow dont le business lifestyle n’est pas beaucoup plus reluisant.

Un soutien inattendu

Si Chrissy Teigen avait bel et bien été blessée par les attaques de la journaliste, elles s’étaient entre-temps expliquées, la top ajoutant qu’elle avait été touchée par ses propos car elle en est avant tout fan. Résultat, l’épouse de John Legend est maintenant très mécontente de ne plus lire sa spécialiste culinaire préférée dans les pages du quotidien américain.

I I very publicly forgave Alison and that was real. When I said I don't believe in being cancelled for your honest opinion, that was very real. I don't agree with what the NYT has done, I am not them. I didn't call them, I didn't write, and most of all, I'd like her back. https://t.co/lKwRwNPcla — chrissy teigen (@chrissyteigen) May 20, 2020

« J’ai très publiquement pardonné Alison, et c’était vrai. Quand j’ai dit que je ne croyais pas qu’il faille être blâmé pour avoir donné son avis honnête, c’était sincère. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’a fait le New York Times. Je ne suis pas eux, je ne les ai pas appelés, je n’ai pas écrit, et, plus que tout, j’aimerais son retour. Je n’aime pas cela du tout. Je fais ce que je peux pour qu’on le sache », a écrit la star sur Twitter.

Le New York Times entendra-t-il l’appel de Chrissy Teigen ?