L'actrice Zoë Kravitz — Avalon / Starface

21 mai 2020

Zoë Kravitz se demande comment elle va pouvoir tourner « Batman » en respectant la distanciation sociale

Zoë Kravitz a hâte de reprendre le tournage de Batman, qui avait début en mars mais avait été interrompu par la crise du coronavirus. Cependant, l’actrice, a confié à Variety que si elle était prête à reprendre le tournage dès que possible, elle se demandait bien comment respecter la distanciation sociale. « Il y a des gens qui touchent votre visage et votre corps toute la journée. J’ai besoin d’aide pour enfiler mon costume, je ne peux pas le faire toute seule. On m’a probablement plus touchée sur ce film que sur n’importe quel autre, juste à cause des combats et des costumes », a-t-elle expliqué à la publication.

Cher fête ses 74 ans en respectant la distanciation sociale

Cher a célébré son 74e anniversaire, en petit comité, et en suivant les règles de la distanciation sociale ! La chanteuse a tweeté à une fan un résumé de l’événement, qui se déroulait dans son jardin, et, en effet, les invités étaient à distance réglementaire les uns des autres, selon elle.

« Nous étions dehors, avec des masques, des gants et en gardant nos distances. Le plus difficile, c’est la distanciation sociale. Pas évident ! Mais être à l’extérieur aidait. Il y avait un gâteau. J’espère qu’on a bien fait les choses. Ce n’est pas facile. Il y a un million de choses que vous êtes habituée à faire et qui sont impossibles », a partagé la star.

HAD GREAT SURPRISE🎉🎁

🎈🎂PARTY‼️WE WERE OUTSIDE,MASKS GLOVES,& SOCIAL DISTANCING.Hardest Part,Social Distancing,NOT EASY‼️BEING OUTSIDE HELPED.10 PPL.THERE WAS CAKE👻🎂🥰👻. HOPE WE DID IT RIGHT🤞🏻.ITS NOT EASY🙄.A MILLION THINGS YOU’RE USED TO DOING THAT YOU CANT DO😣 — Cher (@cher) May 21, 2020

TO #CherCrew,& Cher🐥🐣, YOU ARE THE BEST,”SIMPLY

THE BEST,BETTER THAN ALL THE REST”‼️CAN NEVER THANK YOU ENOUGH💋 — Cher (@cher) May 21, 2020

Dakota Johnson ne vit pas bien le confinement

Tout le monde vit différemment le confinement. Si certains s’y adaptent bien, Dakota Johnson, quant à elle, le vit très mal.

« Vous êtes chez vous, vous n’êtes pas avec vos amis, vous n’êtes pas avec votre famille, vous ne pouvez pas faire les choses qui vous donnent un sentiment d’utilité. Vous êtes dans cette espèce de costume de dépression, sans vraiment savoir pourquoi vous vous sentez comme ça », explique-t-elle à Vogue.

En effet, l’actrice souffre de dépression et d’anxiété depuis qu’elle est jeune, et la crise du coronavirus ne fait rien pour arranger cela. « Une immense tristesse, une immense douleur s’échappe constamment du monde, donc c’est difficile de rester positive quand le monde est si triste », ajoute-t-elle.