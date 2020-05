Roy Horn, célèbre magicien, est décédé du coronavirus

DISPARITION Roy Horn formait avec Siegfried Fischbacher le duo de prestidigitateurs « Siegfried and Roy », l’un des plus courus de Las Vegas

Roy Horn (à gauche) du duo de prestidigitateurs "Siegfried and Roy" est décédé du coronavirus à Las Vegas, a-t-on appris ce samedi. — MediaPunch/REX/SIPA

Costumes extravagants et cascades avec des tigres, des serpents ou des éléphants. C’était la marque de fabrique du duo de prestidigitateurs de Las Vegas « Siegfried and Roy ». Ce vendredi Roy Horn, moitié de ce binôme, est décédé à 75 ans de complications liées au nouveau coronavirus. Testé positif au Covid-19 la semaine dernière, l’artiste est décédé à l’hôpital de Mountain View, à Las Vegas (Ouest).

C’est dans la capitale du divertissement et des casinos que le duo « Siegfried and Roy » s’est fait connaître. Roy Horn, tout comme Siegfried Fischbacher, était d’origine allemande. Le duo a dû s’arrêter après l’attaque en 2003 de Roy Horn par un tigre blanc du Bengale en plein spectacle. Grièvement blessé, il avait mis plusieurs mois à se rétablir et le show n’avait pas repris.

Défenseur de la sauvegarde des animaux sauvages

« Aujourd’hui, le monde a perdu l’un de ses grands magiciens, mais j’ai perdu mon meilleur ami », a déclaré Siegfried Fischbacher dans un communiqué publié par les médias américains. « Il ne pouvait y avoir de Siegfried sans Roy, ni de Roy sans Siegfried ».

Né en 1944 à Nordenham (Allemagne), Roy Horn avait depuis tout jeune le goût des animaux avec son chien-loup Hexe et Chico, un guépard adopté au zoo de Brême. Il avait rencontré Siegfried Fischbacher en 1957 à bord d’un navire de croisière où tous deux donnaient des spectacles et ils s’étaient associés en 1959 pour travailler ensemble en Europe.

Le duo avait fait ses débuts à Las Vegas à la fin des années 1960, donnant des centaines de spectacles, en particulier au Mirage de 1990 jusqu’à l’attaque du tigre en 2003. « Siegried and Roy » n’ont refait ensuite qu’une apparition, en 2009, et pris officiellement leur retraite en 2010.

Roy Horn consacrait une bonne part de son temps à la sauvegarde des animaux sauvages. Il a toujours cherché à dédouaner Mantacore, le tigre qui l’avait attaqué.