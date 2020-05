L'actrice Emma Stone — PictureLux / Starface

Emma Stone a répondu présente pour soutenir une campagne de sensibilisation lancée par le Child Mind Institute. Une initiative qui intervient en plein mois de la santé mentale aux Etats-Unis et qui a pour but de répondre aux angoisses que traversent les familles américaines durant la pandémie.

Dans une brève vidéo tournée à domicile, Emma Stone a donc prodigué quelques conseils pour gérer une situation aussi anxiogène.

« Quelque chose que j’aime faire quand je lutte contre l’anxiété, c’est me décharger l’esprit, a-t-elle expliqué. Ce que je fais c’est que j’écris tout ce qui m’inquiète. J’écris et j’écris et j’écris encore sans y penser et je ne relis pas après. Je trouve que ça m’aide vraiment de tout jeter sur le papier. »

Une crise psychologique

« J’espère que vous restez en sécurité, que vous restez forts et en bonne santé et je vous envoie plein d’amour », a conclu Emma Stone, avant d’appeler à donner au profit du Child Mind Institute.

En effet, l’organisation espère rassembler les fonds nécessaires afin d’intervenir auprès des familles avec une aide psychologique à distance. A la suite d’Emma Stone, d’autres stars sont intervenues dans le courant de la semaine comme Margot Robbie et le joueur de basket Kevin Love.