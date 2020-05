Hafthor Julius Björnsson a battu le record du monde du soulevé-terre. — NOEL CELIS / AFP

En voilà un qui porte décidément bien son surnom. Hafthor Julius Björnsson, aka « La Montagne » dans Game of Thrones, a établi samedi un nouveau record mondial de soulevé terre, rapporte notamment le site de RMC Sport.

Sacré « homme le plus fort d’Europe » depuis 2014 et « homme le plus fort du monde » en 2018 (il a été détroné l'année suivante par l'Américain Martins Licis), l’Islandais a réussi à soulever 501 kg ce week-end, battant d’un kilo le précédent record établi en 2016 par le Britannique Eddie Hall.

Toujours plus haut, toujours plus fort

C’est dans son propre gymnase en Islande que La Montagne a relevé ce défi. L’ancien basketteur, adepte de muscu et d’haltérophilie, mesurant près de 2,05 m et pesant près de 200 kg (il faut bien ça), a donc soulevé une demi-tonne en toute décontraction. « Je pense que j’aurais pu faire plus, mais à quoi cela aurait-il servi ? », a-t-il déclaré après cette incroyable performance. Et vous, quel record avez-vous établi pendant le confinement ?